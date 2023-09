A Bélgica venceu fora o Azerbaijão por 1-0 e colou-se à Áustria no topo do Grupo F, de apuramento para o Euro 2024.

O único golo do jogo, diante do último classificado do grupo, foi apontado por Yannick Ferreira Carrasco aos 38 minutos.

Depois de uma recuperação de bola no meio-campo ofensivo, Bakayoko armou o remate e a bola acabou por desviar em Carrasco e enganar o guarda-redes azeri.