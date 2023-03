Sem Zlatan Ibrahimovic devido a um problema físico, a Suécia «despachou» a seleção do Azerbaijão por expressivos 5-0, somando os primeiros três pontos no Grupo F da fase de apuramento para o Euro 2024.

Forsberg inaugurou o marcador aos 38 minutos. O 2-0, marcado na própria baliza por Mustafazada aos 65 minutos, catapultou os escandinavos para um final de jogo avassalador com três golos numa janela de dez minutos: aos 79m Gyokeres fez o 3-0 e os suplentes utilizados Karlsson (88m) e Elanga (89m) consumaram a goleada.

No mesmo grupo, destaque para o triunfo caseiro da Áustria sobre a Estónia por 2-1. Depois de Gregoritsch ter falhado um penálti que daria vantagem aos anfitriões aos 17 minutos, Sappinen marcou para os estónios (25m).

Os austríacos, que estiveram mais de 40 minutos atrás no resultado, empataram por Kainz aos 68m e Gregoritsch redimiu-se aos 88 minutos para assinar a reviravolta que permite à Áustria fechar a dupla jornada da fase de apuramento para o Europeu da Alemanha no topo do Grupo F com 6 pontos, mais três do que a Bélgica (que tem menos um jogo) e do que a Suécia.

Classificação do Grupo F:

1) Áustria, 6 pontos

2) Bélgica, 3 (menos um jogo)

3) Suécia, 3

4) Estónia, 0 (menos um jogo)

5) Azerbaijão, 0