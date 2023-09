Depois da derrota com os Países Baixos, a Grécia venceu em Atenas Gibraltar por 5-0 e mantém-se viva na luta pelo apuramento para o Euro 2024.

O ex-Benfica Odysseas Vlachodimos manteve a confiança do selecionador após os três golos sofridos diante da «laranja» e praticamente não teve trabalho diante de uma das seleções mais frágeis da Europa.

Dimitrios Pelkas, que em 2014/15 passou pelo V. Setúbal, inaugurou o marcador aos 9 minutos e assistiu Mavropanos para o 2-0 aos 23m.

Na segunda parte, Masouras fez o 3-0 aos 70m, Mavropanos bisou aos 83m e Masouras também assinou o segundo da conta pessoal aos 90+1, fixando o resultado em 5-0.

A Grécia está no 3.º lugar do Grupo B com 9 pontos, os mesmos (mas mais um jogo) do que os Países Baixos, que foram à Irlanda vencer por 2-1 com reviravolta. Adan Idah fez o 1-0 logo aos 4 minutos na conversão de um penálti, mas Gakpo empatou aos 19m também da marca dos 11 metros. Na segunda parte, aos 56m, Weghorst fez o 2-1 final para os neerlandeses.

A França lidera o Grupo B com 15 pontos em cinco jogos.