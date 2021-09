Roman Yaremchuk foi titular pela Ucrânia no empate da seleção do leste europeu a um golo com a França no Grupo D da fase de apuramento para o Mundial 2022

O avançado do Benfica esteve envolvido na jogada do golo dos ucranianos, arrancando o cruzamento do qual nasceu o golaço de Shaparenko aos 44 minutos.

Sem Mbappé, a recuperar de lesão, Didier Deschamps entregou o ataque gaulês a Martial, Coman e a Griezmann, e a seleção francesa chegou ao empate aos 50 minutos por Martial.

A campeã do Mundo foi superior na segunda parte e aos 78 minutos, pouco antes da saída de Yaremchuk (82m), Diaby teve nos pés uma soberana ocasião, mas acertou no poste.

Naquele que pode muito bem ser designado como o grupo dos empates, a Ucrânia e França voltam a empatar a um golo (já tinha acontecido no início da fase de grupos). A seleção da ex-União Soviética soma cinco empates em cinco jogos e a França duas vitórias e três empates.

No outro jogo do grupo, e depois de dois empates nos dois jogos iniciais, a Finlândia venceu em casa o Cazaquistão por 1-0 com um golo de Joel Pohjanpalo aos 60 minutos. Com este resultado, o conjunto nórdico soma cinco pontos e está no segundo lugar do Grupo D com cinco pontos, os mesmos que a Ucrânia e a quatro da França, mas menos dois jogos realizados.