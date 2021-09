A Sérvia venceu em casa o Luxemburgo por 4-1 e igualou Portugal na liderança do Grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Aleksandar Mitrovic bisou na partida com golos aos 22 e 35 minutos e a seleção dos Balcãs foi para o intervalo a vencer por 2-0.

Na segunda parte, aos 77m, Olivier Thill reduziu e relançou o jogo, mas por pouco tempo, já que pouco depois Maxime Chanot marcou na própria baliza num ressalto infeliz.

Já em tempo de compensação, pouco depois de o Luxemburgo ter ficado reduzido a dez (Gerson Rodrigues foi expulso), a Sérvia chegou à goleada por intermédio de Nikola Milenkovic.

Nemanja Radonjic, jogador emprestado pelo Marselha ao Benfica, foi lançado pela Sérvia para os 20 minutos finais, enquanto o também benfiquista Svilar não saiu do banco de suplentes.

A Sérvia soma 10 pontos em quatro jogos, os mesmos que Portugal, mas tem uma maior diferença entre golos marcados e sofridos (5 face a 4).

No outro jogo do grupo, depois de ter caído frente à Seleção Nacional já em tempo de compensação, a Irlanda evitou, já perto do fim, a derrota na receção ao Azerbaijão (1-1). Emin Makhmudov inaugurou o marcador para os azeris no final da primeira parte, mas Shane Duffy empatou ao minuto 87.

Refira-se que a Irlanda e o Azerbaijão ainda não tinham somado qualquer ponto na caminhada para o Mundial 2022.