A seleção da Islândia resgatou um ponto na receção à Macedónia do Norte após recuperar, nos minutos finais, de uma desvantagem de dois golos.

Em jogo do Grupo J da fase de apuramento para o Mundial 2022, os macedónios inauguraram o marcador aos 12m (Darko Velkovski) e dobraram a vantagem aos 54m por Ezgjan Alioski.

Num jogo no qual teve menos bola e efetuou menos remates, a Islândia conseguiu, ainda assim, atenuar os estragos e resgatou um ponto com uma boa reta final.

Bjarnason reduziu aos 78 minutos e Andri Gudjohnsen, filho do ex-avançado Eidur Gudjohnsen (Chelsea e Barcelona), fez o 2-2 final ao minuto 84, apenas dois após ser lançado no jogo.

A Islândia ocupa quinto e penúltimo lugar do Grupo J com quatro pontos em cinco jogos e dificilmente repetirá a presença de 2018 na Rússia. Já a Macedónia do Norte, que contou com o ex-Sporting Ristovski de início, tem agora oito pontos.