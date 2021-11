A seleção da Irlanda anunciou os convocados para os jogos com Portugal e Luxemburgo, que encerram a fase de grupos da apuramento para o Mundial 2022.

Destaque para os regressos de Seamus Coleman, que estava lesionado, e de Jayson Molumby e Alan Browne, de volta após castigos.

A seleção da Irlanda, que recebe Portugal a 11 de novembro, já está matematicamente arredada do Mundial 2022. Está nesta altura no 4.º lugar do Grupo A com cinco pontos, a um do Azerbaijão, a 11 de Portugal e a 12 da líder Sérvia.

Os 26 da Irlanda: