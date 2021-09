Três dias do empate a um golo com a Noruega, os Países Baixos voltaram aos triunfos na campanha rumo ao Qatar'2022 e golearam em casa a seleção do Montenegro por 4-0.

Memphis Depay abriu a contagem aos 38 minutos de penálti e bisou pouco depois da hora de jogo. Wijnaldum facilitou ainda mais a vida aos neerlandeses de Louis Van Gaal aos 70 minutos e Gakpo, jogador do PSV Eindhoven produziu uma obra de arte no 4-0 final a 15 minutos do fim.

Este resultado coloca os Países Baixos no segundo lugar do Grupo G com 10 pontos em cinco jogos, a par da Noruega (venceu fora a Letónia por 2-0 com um golo de Haaland) e atrás da Turquia, que derrotou fora a congénere de Gibraltar por 3-0. A seleção da Turquia soma 11 pontos em cinco jogos.