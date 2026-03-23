APVCD envia caso da agressão num jogo de sub-11 ao Ministério Público
Treinador do Bobadelense agrediu brutalmente o árbitro
Na sequência das agressões no jogo entre Ponte Frielas e Bobadelense, do campeonato de sub-11 da Associação de Futebol de Lisboa, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai disponibilizar toda a informação ao Ministério Público para que possa ser aberto um inquérito.
«Tendo em conta a dimensão pública e a repercussão das imagens difundidas na comunicação social, nas quais é visível a agressão ao árbitro da partida, estando em causa um ilícito criminal de natureza pública, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto procederá ao envio ao Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça», revelou o APVCD.
Recorde-se que o treinador-adjunto do Bobadelense, Vasco Lourenço, deu uma cabeçada ao árbitro da partida, José Silva. O caso gerou forte reação nas redes sociais.