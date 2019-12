O Al-Taawoun anunciou este domingo a rescisão do contrato com o treinador português Paulo Sérgio, depois de um acordo definido por mútuo acordo entre as duas partes.

Uma decisão tomada a seguir à derrota no campo do Al-Ettifaq (0-1) que deixou o Al Taawoun no sexto lugar, já a sete pontos do líder Al Nassr de Rui Vitória, numa liga que conta ainda com Jorge Simão como treinador do Al Feiha, atual 11.º classificado.

Uma semana antes, o Al-Taawoun também tinha sido eliminado da Taça da Arábia Saudita.