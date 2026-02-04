Entre a polémica: Al Nassr apresenta ex-Al Hilal junto dos portugueses
Abdullah Al-Hamdan já veste com as cores do novo clube, que o mostrou com Jesus, Félix, José Semedo e Simão Coutinho
O avançado internacional saudita Abdullah Al-Hamdan, oficializado como reforço do Al Nassr na noite de terça-feira, foi apresentado na tarde desta quarta-feira com as cores do novo clube e já esteve com os novos companheiros.
O atleta de 26 anos foi apresentado ao lado dos portugueses José Semedo (CEO) e Simão Coutinho (diretor desportivo) e também esteve, de acordo com as imagens divulgadas pelo clube, com o treinador Jorge Jesus e o futebolista João Félix.
A chegada de Al-Hamdan ao Al Nassr acontece numa semana de tensão no futebol saudita, com Cristiano Ronaldo a ter falhado o jogo de segunda-feira, caminhando, segundo já noticiado pelo nosso jornal esta quarta-feira, para falhar o segundo jogo seguido pela equipa.
Cristiano Ronaldo ainda não recebeu qualquer garantia concreta de mudanças por parte do PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) na gestão do Al Nassr. Nos últimos meses, os portugueses Simão Coutinho e José Semedo foram suspensos de funções pelo PIF, o que revoltou CR7 e travou a chegada de reforços de peso para Jorge Jesus.
De recordar que, esta semana, Karim Benzema rumou ao Al Hilal, oriundo do Al Ittihad, onde chegaram George Ilenikhena e também Youssef En-Nesyri e de onde saiu N’Golo Kanté para o Fenerbahçe.
