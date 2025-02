O Al Nassr deslocou-se até ao reduto do Al Ahli e venceu por 1-0, graças a um golo solitário de Jhon Durán, a meio do primeiro tempo.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares na formação visitante e o ex-FC Porto acabou por sofrer uma contrariedade. Aos 22 minutos, Otávio caiu no relvado agarrado ao joelho, ainda regressou ao terreno de jogo, mas acabou por ser substituído.

Ora, para o seu lugar entrou Aiman Yahya e teve um papel importante no golo do Al Nassr. Depois de um trabalho coletivo sensacional, o médio serviu Jhon Durán e dentro da área, o colombiano finalizou cruzado para o fundo da baliza de Mendy.

A vantagem de 1-0 manteve-se até ao intervalo e logo a abrir o segundo tempo as coisas aqueceram e de que maneira.

Após um lance algo confuso dentro da área do Al Nassr, Al Majrashi desviou de calcanhar para o golo do empate e na sequência do lance, Simakan viu o cartão vermelho direto. Tudo porque o central francês agrediu Ivan Toney com uma cotovelada e foi expulso.

Ainda assim, o árbitro foi chamado ao VAR para rever as imagens e acabou por invalidar o golo, devido a uma falta de Toney no início do lance, ainda que o vermelho mostrado a Simakan se tenha mantido.

A partir daqui assistiu-se a uma exibição de gala por parte de Bento, que foi negando todas e quaisquer tentativas de golo por parte do Al Ahli, entre elas a de Galeno. Pelo meio, Stefano Pioli viu três jogadores saírem lesionados e Cristiano Ronaldo também não terminou o encontro, por escolha do técnico.

Em superioridade numérica, um belo lance pelo lado esquerdo terminou com a finalização certeira de Toney para o empate no marcador, ainda que tenha sido sol de pouca dura. Nem três minutos depois o Al Nassr voltou a faturar e através de Aiman Yayha. Dentro da área, o camisola 23 teve tempo e espaço para finalizar de pé esquerdo e soltar a festa na bancada dos adeptos visitantes.

Melhor do que o segundo, só mesmo o terceiro golo da formação visitante. Um autêntico lance de génio de Jhon Durán, que passou por dois adversários e rematou para o «bis», sem qualquer hipótese de defesa para o guardião do Al Ahli.

Já após o apito final do árbitro, Otávio envolveu-se numa pequena picardia com jogadores do Al Ahli, mas os ânimos acabaram por ser prontamente dissipados.

Com este resultado, o Al Nassr chega aos 44 pontos e está a cinco do líder Al Ittihad, que tem menos um jogo realizado do que a formação de CR7 e Otávio.