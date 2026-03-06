VÍDEO: Conceição perde e Al Ahli é líder (à condição) da Liga Saudita
Toney, Mahrez e Al Buraikan constroem triunfo sobre o Al Ittihad (3-1) e assumem liderança da prova, sendo que o Al Nassr ainda tem de jogar nesta jornada
Há novo líder na Liga Saudita, ainda que à condição. O Al Ahli recebeu o Al Ittihad de Sérgio Conceição e Danilo Pereira e venceu por 3-1 e regressou ao lugar mais alto da prova.
Num jogo bastante equilibrado a todos os níveis, o conjunto da casa colocou-se em vantagem ainda antes da meia hora de jogo. O lance de contra-ataque apanhou a defesa do Al Ittihad em contrapé e Ivan Toney surgiu no sítio certo para fazer o 1-0, após passe de Galeno.
Esta vantagem mínima não se alterou até ao intervalo e o resultado sofreu alterações logo a abrir o segundo tempo. O árbitro foi chamado ao monitor para assinalar um penálti a favor do Al Ittihad e, da marca dos onze metros, Fabinho atirou para o fundo da baliza. Ainda assim, a reação dos visitantes não durou muito tempo e bastou um rasgo de génio de Mahrez para deixar o Al Ahli na frente, outra vez.
Melhor do que o golo do argelino, só mesmo o terceiro, que começou num erro inacreditável de Rajkovic. À entrada da área, Al Buraikan aproveitou a baliza deserta para fazer o 3-1 e resultado final no encontro.
Desta forma, o Al Ahli sobre à liderança da Liga Saudita, com mais um ponto do que o Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, ainda que o adversário tenha de realizar o jogo desta 25.ª jornada.
Já o Al Hilal, sem Rúben Neves na ficha de jogo, recebeu e goleou o Al Najma por 4-0, com destaque claro para o «bis» de Karim Benzema. Do outro lado, Guga foi suplente utilizado e entrou aos 67 minutos. Tudo começou de feição para a equipa da casa, que viu o adversário ficar reduzido a dez elementos, após o vermelho direto mostrado a Al Haleel.
Pouco depois, o avançado francês fez o gosto ao pé pela primeira vez no encontro e deixou o Al Hilal em vantagem até ao intervalo. Ora, os três golos que completam a vitória chegaram em seis minutos e já perto do fim. Benzema fez o segundo na conta pessoal aos 81 minutos, Malcom atirou para o fundo da baliza aos 84 e Milinkovic-Savic concluiu o triunfo por 4-0 aos 87 minutos.
Desta forma, o Al Hilal mantém-se na terceira posição da tabela, com os mesmos 61 pontos do Al Nassr e a um do Al Ahli.
Nos outros jogos deste sábado, o Al Hazem de Fábio Martins perdeu por 2-1 na deslocação ao reduto do Al Khaleej e o Al Fateh de José Gomes e Jorge Fernandes também não teve uma noite feliz e saiu derrotado frente ao Al Taawon (3-2), com quatro dos cinco golos a serem marcados no segundo tempo.