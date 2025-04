Galeno foi titular e marcou na vitória do Al Ahli sobre o Al Wehda, por 3-2, a contar para a 29.ª jornada da Liga Saudita.

Roger Ibañez deu vantagem à formação visitante logo aos seis minutos e a vantagem manteve-se até ao intervalo, muito graças à falta de oportunidades de golo criadas. No segundo tempo, o ex-FC Porto apareceu para brilhar e ampliou para 2-0 o resultado.

Completamente solto de marcação, Galeno recebeu dentro da área e atirou rasteiro para o fundo da baliza do Al Wehda.

Assista aqui ao golo apontado por Galeno:

Al Hafith (81 minutos) reduziu a desvantagem para a equipa da casa e pouco depois, Mahrez aproveitou a assistência de Kessié para fazer o terceiro do Al Ahli (89 minutos).

Até final, Al Haji ainda teve tempo para fazer mais um a favor do Al Wehda (90+6 minutos), que não conseguiu impedir o triunfo dos visitantes. Com 58 pontos, o Al Ahli tem menos dois do que o Al Nassr e está a dez da liderança.