O final do encontro entre Al Ahli e Al Nassr, da liga saudita, ficou marcado por um momento de tensão protagonizado por João Félix e Rui Pedro Braz, antigo jogador e ex-dirigente do Benfica.

Já após o apito final, e em pleno relvado, o internacional português e o atual Diretor Desportivo do Al Ahli envolveram-se numa troca de palavras visivelmente acesa.

As imagens, entretanto divulgadas em vídeo, mostram os dois numa discussão prolongada, obrigando à intervenção de outros elementos das equipas técnicas para evitar que a situação escalasse.

O episódio aconteceu num contexto de frustração para o Al Nassr, que saiu derrotado por 3-2 frente ao Al Ahli, sofrendo a primeira derrota no campeonato, apesar de manter a liderança da prova.

Veja aqui o momento: