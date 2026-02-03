Na sequência do nulo entre Al Hilal e Al Ahli, o Al Qadsiah deslocou-se até ao reduto do Al Khaleej e venceu pela margem mínima, reduzindo assim para quatro pontos a distância face ao líder da Liga Saudita.

Pedro Rebocho foi titular na equipa da casa e a verdade é que o único golo do encontro surgiu em cima do intervalo. Retegui concluiu com sucesso um lance coletivo dos visitantes e apareceu ao segundo poste para finalizar para o golo.

Assista aqui ao golo de Retegui:

O segundo tempo ficou marcado por um maior equilíbrio entre as duas equipas e a vitória do Al Qadsiah nunca esteve em causa. Com um total de 43 pontos, está a apenas um do Al Ahli e aumenta a vantagem de cinco pontos para o Al Taawon.

Nos restantes jogos desta terça-feira, o Al Ettifaq levou a melhor sobre o Al Taawon por 1-0, graças ao golo de Wijnaldum. No decorrer da segunda parte, o internacional neerlandês finalizou para o 1-0 e o regresso às vitórias para a prova.

Já o Damac e o Al Kholood não foram além de um empate a zero, mantendo assim os quatro pontos de diferença entre os dois clubes, sendo que a equipa da casa tem os mesmos 12 pontos do Al Riyadh, a primeira de três equipas em zona de despromoção.