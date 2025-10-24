VÍDEO: Al Fateh de José Gomes vence Al Ettifaq com golo português
Jorge Fernandes marca na segunda parte e confirma primeiro triunfo da época na Liga Saudita
O Al Fateh recebeu e venceu o Al Ettifaq por 2-1, somando assim a primeira vitória da época na Liga Saudita.
Com o português Jorge Fernandes no banco de suplentes, de início, a formação de José Gomes teve uma primeira parte de algum ascendente e isso culminou com o golo de Al Zubaidi, praticamente em cima do intervalo (45+4 minutos).
Ora, a segunda parte arrancou com o lançamento do central ex-FC Porto para dentro de campo e os frutos foram colhidos pouco depois. Antes disso, o conjunto visitante restabeleceu a igualdade no marcador, graças à grande penalidade apontada por Moussa Dembélé.
Só que o momento do jogo estava reservado para os 64 minutos, quando Jorge Fernandes beneficiou de uma bola que bateu na trave e sobrou para o coração da área, onde apareceu um cabeceamento certeiro para o 2-1.
Assista aqui ao golo de Jorge Fernandes:
Este triunfo permite ao Al Fateh sair da zona de despromoção e somar assim quatro pontos, menos três do que o Al Ettifaq, que ocupa a 11.ª posição.