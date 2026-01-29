O Al Ittihad de Sérgio Conceição não foi além de um empate a dois golos na deslocação ao reduto do Al Fateh, de José Gomes.

À procura de dar continuidade à vitória diante do Al Okhdood, os visitantes alinharam com Danilo Pereira e Roger Fernandes de início e conseguiram chegar à vantagem, a meio do primeiro tempo. Al Shehri foi o autor do golo e o Al Ittihad levou esta vantagem mínima para o regresso das equipas aos balneários.

Ora, o segundo tempo foi mais emocionante, ainda que só aos 74 minutos as redes tenham balançado. O Al Fateh, que teve Jorge Fernandes de início, empatou de grande penalidade, graças ao golo de Mourad Batna.

Do outro lado, o Al Ittihad também aproveitou um castigo máximo para regressar à frente do marcador e precisamente com o «bis» de Al Shehri. A partir daqui, os visitantes tentaram aguentar a diferença no resultado, só que a muralha ruiu quando passavam nove minutos dos 90.

Com tempo e espaço para rematar, Matias Vargas atirou de fora da área e assinou um golaço, garantindo um ponto para o Al Fateh. O conjunto de José Gomes ocupa o nono lugar (22 pontos) e está a precisamente nove do Al Ittihad, sexto classificado da Liga Saudita (31 pontos).

Assista aqui ao golo do Al Fateh: