O Al Hilal, de Jorge Jesus, foi ao terreno do Al Kholood vencer por 4-2 e continua assim a conhecer apenas um resultado neste início de temporada na Liga Saudita, com cinco vitórias em cinco jogos.

Numa primeira parte quase no seu todo dominada pela formação visitante, que alinhou com Cancelo e Marcos Leonardo no onze inicial (Rúben Neves ficou de fora), os golos chegaram tarde, mas chegaram com força.

Isto porque aos 38 minutos, Koulibaly inaugurou o marcador, pouco depois (43 minutos) foi a vez de Malcom dobrar a vantagem, após passe de Al Dawsari e em cima do intervalo, Al Bulayhi colocou o resultado nuns expressivos 3-0.

Para o segundo tempo, apenas o português Paulo Duarte, treinador do Al Kholood mexeu na equipa, mas não surtiu grande efeito, já que logo aos 48, o Al Hilal deu contornos de goleada ao resultado. Segunda assistência de Al Dawsari e a finalização certeira de Renan Lodi, para o 4-0.

O melhor que a formação visitante conseguiu fazer foi reduzir os estragos, com dois golos dentro dos últimos 20 minutos, por intermédio de Al Hammami e Troost-Ekong, que fixaram assim o resultado em 4-2.

Desta forma, o Al Hilal mantém a liderança do campeonato, com 15 pontos, mais três do que o Al Ittihad e com quatro de vantagem para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otavio.