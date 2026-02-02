O Al Hilal empatou com o Al Ahli sem golos num jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga saudita. Rúben Neves, internacional português, foi titular e jogou toda a partida. Darwin Núñez, ex-Benfica, alinhou também de início. Do lado do Al Ahli, Galeno, ex-FC Porto, foi também titular.

Após a vitória suada do Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, foi a vez do líder Al Hilal entrar em campo. Num jogo marcado por desinspiração dos dois lados, o nulo não foi desfeito. Ali Majrashi, defesa saudita, viu o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando o Al Ahli reduzido a dez unidades (90+4m).

Com este empate (0-0), o Al Hilal segue, ainda assim, líder isolado com 47 pontos – a um ponto do segundo Al Nassr. O Ahli, por sua vez, é terceiro com 44 pontos.

No outro jogo, o Neom FC, do ex-Sporitng Luís Maximiano, empatou (1-1) com Al Akhdoud. Alexandre Lacazette, antigo avançado do Lyon, marcou um dos golos.

O antigo guarda-redes dos leões alinhou de início do lado do Neom, assim como o avançado francês.

Khaled Narey abriu o marcador relativamente cedo para o Al Akhdoud (4m). A reposta do Neom chegou já nos minutos finais. Lacazette, através de uma grande penalidade, voltou a colocar tudo igual (85m).

Com este empate (1-1), o Neom está em nono com 25 pontos. O Al Akhdoud, por sua vez, está em lugares de descida – 17.º com dez.

Confira os jogos e a classificação da Liga saudita.