Mais uma moedinha, mais uma voltinha e mais uma vitória para o Al Hilal, de Jorge Jesus, Rúben Neves e João Cancelo.

À procura de manter o pleno de triunfos no campeonato, a formação saudita recebeu e venceu o Al Fayha, por 3-0, com o primeiro a surgir logo aos cinco minutos, graças ao ex-Benfica, Marcos Leonardo. Depois de uma excelente jogada de entendimento, a bola viajou desde o pé esquerdo de Renan Lodi até ao coração da área, onde o avançado brasileiro atirou a contar.

Ora, com os dois portugueses no onze, um deles teve influência direta no lance do 2-0, já no decorrer da segunda parte. João Cancelo assistiu Salem Al Dawsari para o segundo da equipa da casa, que até final ainda viria a dar outra margem ao resultado.

Aos 81 minutos, Al Qahtani fechou as contas do jogo, favorável mais uma vez ao Al Hilal, que mantém a liderança invicta do campeonato, com 21 pontos, mais seis do que o Al Ittihad e sete do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, sendo que ambas as equipas ainda vão jogar, esta jornada.