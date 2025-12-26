O Al Hilal venceu (3-2) o Al Khaleej na décima jornada da Liga saudita. O português Rúben Neves alinhou de início pela formação de Simone Inzaghi. Marcos Leonardo, ex-Benfica, foi também titular. Já Darwin Nunez, também antigo avançado dos encarnados, saltou do banco. O português Pedro Rebocho foi titular pelo Al Khaleej. 

Mohamed Kanno, médio de 31 anos, inaugurou o marcador relativamente cedo na partida (18m). Milinkovic-Savic, ex-Lazio, dilatou a vantagem para dois golos ainda na primeira metade (39m). 

No segundo tempo, o brasileiro Malcom fez o terceiro para o Al Hilal (57m). Aos 79 minutos o Al Khaleej reduziu pelos pés de Joshua King, antigo avançado de Bournemouth, Everton e Watford. Georgios Masouras, internacional grego, colocou ainda o jogo a um golo (85m). 

Sem mais golos na partida, o apito final ditou um triunfo (3-2) para a formação da Rúben Neves.

Com esta vitória, o Al Hilal sobe ao segundo lugar com 26 pontos. O Al Nassr - de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus - é líder com 27 pontos e joga neste sábado frente ao Al Okhdood.

Confira os jogos e a classificação da Liga saudita. 

