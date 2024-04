Os exames médicos confirmaram, esta segunda-feira, uma lesão na coxa de Aleksandar Mitrovic. Está por isso confirmada uma dor de cabeça para Jorge Jesus, que perde assim o «homem-golo» do Al Hilal, com 33 golos em 35 jogos até ao momento.

Através das redes sociais, o emblema saudita anunciou a lesão do internacional sérvio, que fica agora em tratamento, durante um período aproximado de seis semanas. Isto significa que, no pior dos casos, Mitrovic pode ficar de fora até bem perto do final da temporada, ainda que a vantagem do Al Hilal na liderança do campeonato saudita seja bastante confortável.

Recordar que em agosto do ano passado, o jogador já tinha estado a contas com uma lesão, na altura no tornozelo, que o afastou dos relvados durante alguns dias. O Al Hilal de Jorge Jesus e Ruben Neves entra em campo na noite desta terça-feira, com a receção ao Al Akhdoud. Nesta altura, os sauditas são líderes do campeonato, com mais doze pontos que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio.