Arábia Saudita: Marcos Leonardo (ex-Benfica) bisa no triunfo do Al Hilal
Rúben Neves foi titular na vitória por 3-1 sobre o Al Okhood de Paulo Sérgio
O Al Hilal venceu esta quinta-feira o Al Okhood de Paulo Sérgio por 3-1 num encontro a contar para a quarta jornada da liga saudita.
Rúben Neves foi titular mas foi o Al Okhood que chegou à vantagem por intermédio de Narey (14m). No entanto, antes do intervalo o Al Hilal deu a volta ao marcador.
Marcos Leonardo (45m), ex-Benfica, igualou o marcador e Theo Hernández (45+4m) a passe de Kaio César, ex-V. Guimarães, deu a volta ao resultado.
No segundo tempo o Al Hilal teve dois golos anulados de Koulibaly e de Marcos Leonardo, mas o avançado brasileiro voltou a colocar a bola dentro da baliza do Al Okhood aos 79 minutos, desta vez a valer.
Com este triunfo, o Al Hilal subiu ao quarto lugar com oito pontos conquistados, já o Al Okhood segue na última posição com quatro derrotas em quatro jogos.
Noutro jogo da jornada, o Al Shabab foi derrotado pelo Al Kholod por 2-1, num encontro em que todos os golos foram marcados na segunda parte. Primeiro por Enrique (48m), depois, Carrasco (61m) empatou o resultado, mas Al Elewai (90m) fechou o resultado já perto do final do encontro.
Já o português Pedro Rebocho viu o Al Khaleej perder por 1-0 frente ao Al Taawon com um golo solitário de Barrow (87m).
