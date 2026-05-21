A noite desta quinta-feira foi de festa do Al Nassr, mas outros portugueses estiveram em destaque, ambos pela negativa.

Na deslocação do Al Hilal ao reduto do Al Fayha, Rúben Neves foi titular e falhou uma grande penalidade, já com a equipa em vantagem no marcador. Logo aos cinco minutos, Mandash recebeu a bola de Milinkovic-Savic e atirou para o fundo da baliza.

Pouco depois, o conjunto orientado por Pedro Emanuel teve um lance de golo anulado por fora de jogo, sendo que à passagem da meia hora, Marcos Leonardo também foi apanhado em posição irregular. As duas equipas recolheram aos balneários com o 1-0 no marcador, que podia ter sido alterado aos 64 minutos, com o desperdício do médio português da marca dos onze metros.

Esta vitória deixa o Al Hilal com 84 pontos, menos dois do que o campeão saudita (Al Nassr).

Por outro lado, o Al Ittihad de Sérgio Conceição fechou a época da pior forma, ao ser goleado no próprio recinto pelo Al Qadisiya. As coisas começaram logo mal para a equipa da casa, com o golo de Al Juwayr aos dois minutos de jogo.

Agora, o momento da noite estava reservado para o minuto 37. Isto porque os visitantes ampliaram a vantagem da marca dos onze metros, por intermédio de Quiñones, e voltaram a marcar... no reatar da partida. A bola foi ao centro do terreno, o passe para Danilo Pereira foi mal medido e o avançado voltou a fazer o gosto ao pé.

O melhor que o Al Ittihad conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, já em cima do intervalo. Valeu o golo de En Nesyri, através de uma grande penalidade. Ainda assim, as contas do jogo ficaram fechadas no arranque do segundo tempo, com o golo de Al Shamat (55 minutos) e o «hat-trick» de Quiñones.

Isto significa que o Al Ittihad termina a Liga Saudita com 55 pontos e no quinto lugar, atrás do Al Qadisiya (77 pontos) e a uns distantes 31 pontos do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus.