Karim Benzema deixou elogios fortes ao Al Hilal, clube para o qual se transferiu neste mercado de inverno, proveniente do Al Ittihad, e não deixou passar em claro a inevitável comparação com o Real Madrid, emblema que representou na maior parte da carreira.

Após o primeiro treino com a nova equipa, o avançado francês mostrou-se entusiasmado com o novo desafio e destacou a dimensão do clube saudita.

«É uma grande equipa, com uma grande história. Ganhou muitos troféus. É semelhante ao Real Madrid aqui na Ásia», afirmou aos meios do Al Hilal numa entrevista de apresentação.

Benzema sublinhou ainda a exigência competitiva do clube saudita, recordando confrontos do passado quando ainda representava os merengues.

«Já tinha jogado contra eles quando estava no Real Madrid. Não foi um jogo fácil, foi um bom jogo. Tenho boas memórias. [...] Agora estou feliz porque sou jogador do Al Hilal», referiu o internacional gaulês.

O internacional francês garantiu ainda chegar com ambição total e com o foco nos títulos.

«Conhecem a minha mentalidade. Tenho muita ambição, vou trabalhar, dar tudo em campo e ajudar a equipa. O mais importante para mim é ganhar troféus», frisou.

De recordar, Benzema trocou o Al Ittihad pelo Al Hilal no último dia do mercado de inverno, uma das transferências mais sonantes da Arábia Saudita.