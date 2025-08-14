O Al Hilal levou a melhor sobre o Waldhoff Mannheim, por 3-2, em mais um particular de pré-temporada.

Na Alemanha, o emblema saudita entrou em campo com João Cancelo e Ruben Neves de início, sendo que o lateral português contribuiu para o triunfo, com um dos golos. Os restantes foram apontados por Darwin Nuñez e Theo Hernández, também titulares.

Além disso, em comunicado, o Al Hilal informou os adeptos que Milinkovic-Savic ficou de fora das opções de Simone Inzaghi, devido a queixas nos joelhos.

Assista aqui aos golos de João Cancelo e Darwin Núñez: