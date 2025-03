Em dia de convocatória da Seleção nacional, Rúben Neves falhou o treino do Al Hilal... por causa de uma consulta no dentista.

Num breve comunicado nas redes sociais, o clube orientado por Jorge Jesus anunciou que o médio internacional português teve de arrancar um dente e por isso este indisponível para o treino da tarde desta sexta-feira.

Esta temporada, Rúben Neves já foi opção por 26 ocasiões tendo marcado um golo e feito oito assistências. De recordar, o médio de 28 anos esteve ausente durante vários meses devido a uma lesão nos ligamentos do joelho.

