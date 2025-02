Aos 21 anos, Marcos Leonardo encontrou espaço para afirmar-se no Al Hilal, depois de um ano ao serviço do Benfica. Em entrevista ao GloboEsporte, o avançado brasileiro desdobrou-se em elogios a Jorge Jesus.

«Ajuda-me desde o primeiro contacto e é muito exigente. É por isso que todos os jogadores evoluem com ele. Todas as equipas do mister têm um futebol alegre e ofensivo. Ele extrai o melhor do atleta. Não tem sido diferente comigo. Foi um dos melhores treinadores com quem trabalhei. Jogamos de olhos fechados. As pessoas dizem que o adversário é fraco, mas é consequência da nossa intensidade», referiu.

«Estou a viver um sonho. Via o Cristiano Ronaldo, Benzema e Mané pela televisão, agora jogo contra eles. E o Neymar foi meu companheiro de equipa. Cheguei ao Santos em 2015, quando ele saiu para o Barcelona. Na vila só se fala do Neymar. É impressionante. É um “cara” trabalhador e que ajuda. Estou a aproveitar cada momento», referiu.

Sobre o contraste cultural entre Brasil e Portugal com a Arábia Saudita, o ex-Benfica revelou uma história caricata.

«No primeiro treino mudei-me à frente dos colegas. Não se pode. Tens de ir à casa de banho. Acabas por te adaptar. Cheguei em setembro. Não conseguia respirar por causa do calor. Treinamos à noite. É muito diferente do calor no Brasil. No princípio é muito difícil», relatou.

Por fim, e depois de disputar o Mundial de sub-20, em 2023, Marcos Leonardo anseia representar o Brasil noutros patamares: «Todos os jogadores têm esse sonho. Estou a trabalhar para isso, dando o meu melhor. A oportunidade vai bater à porta».

Formado no Santos entre 2015 e 2020, o avançado despontou até 2023, quando assinou pelo Benfica, num negócio a rondar os 22 milhões de euros. Um ano volvido seguiu para o Al Hilal, por 40 milhões.

A turma de Jorge Jesus está no 2.º lugar da Liga – a dois pontos do Al Ittihad – e joga na tarde de sexta-feira (17h), em casa, frente ao Al Riyadh.