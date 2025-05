Horas após ter sido oficializada a sua saída do Al Hilal, Jorge Jesus recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida aos adeptos do emblema saudita.

O técnico destacou a «entrega total» e as «conquistas históricas» ao serviço do clube, com destaque para a temporada de 2023/24, em que arrecadou três títulos, a Liga Saudita, a King's Cup e a Supertaça. Além disso, fez história e entrou para os livros do Guiness, ao somar 34 vitórias consecutivas.

Leia aqui a mensagem de Jorge Jesus na íntegra:

«Foram dois anos de entrega total, conquistas históricas e um orgulho imenso por liderar um grupo extraordinário. Obrigado, Al Hilal. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho inesquecível.



Levo cada vitória, cada desafio e cada aplauso no coração.



Com gratidão,

Jorge Jesus»