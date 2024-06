Jorge Jesus acredita que a Liga da Arábia Saudita está entre as cinco melhores do mundo.

O técnico do Al Hilal destaca a qualidade que alguns dos grandes nomes do futebol europeu trouxeram para o campeonato e a frequência com que processos semelhantes possam acontecer no futuro.

«Na minha primeira passagem pelo Al Hilal isso não aconteceu, não existia esta qualidade de grandes jogadores da Europa, como temos atualmente. Para mim, a Liga Saudita está nas cinco melhores do mundo e com o passar dos anos, mais jogadores vão chegar», garante.

Quanto à época em si, o Al Hilal arrecadou três troféus (Campeonato, Taça do Rei Saudita e Supertaça) e Jorge Jesus aponta um dos principais segredos para manter o foco da equipa. Para o técnico, o objetivo de atingir as 27 vitórias consecutivas, correspondentes ao recorde do Guiness, foi importante para o sucesso.

«Objetivo de entrar nos livros do Guiness fez com que os jogadores ficassem mais motivados e esse foi um dos grandes segredos da equipa. No início da época não pensávamos no recorde, aconteceu naturalmente. A comunicação do Al Hilal começou-nos a alertar para essa barreira das 27 vitórias consecutivas e isso foi um incentivo. Os jogadores compraram muito a ideia e foi um dos segredos desta época muito bem conseguida. Ter os adeptos a gritarem o meu nome é um sinal de carinho, é muito importante eu sentir que os adeptos gostam de mim», acrescenta.

No total, o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves venceu 50 dos 59 jogos que disputou, sendo que Aleksandar Mitrovic terminou a época como melhor marcador da equipa, com 40 golos.