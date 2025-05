O Al Hilal voltou a vencer, dois jogos depois da saída de Jorge Jesus, e adiou a festa do título saudita.

Na receção ao Al Orubah, esta segunda-feira, a equipa de Rúben Neves triunfou por 4-0 e não permitiu ao Al Ittihad celebrar (para já!) o campeonato.

O marcador foi inaugurado aos 28 minutos, numa jogada iniciada pelo médio português, que serviu Al Dawsari na direita. O capitão agradeceu e colocou a bola nos pés de Mitrovic e este só teve de encostar.

Aos 68 minutos, Al Dawsari voltou a aparecer e aumentou a vantagem com um chapéu sobre o guarda-redes.

A goleada foi finalizada por Kaio César, ex. V. Guimarães, que foi lançado aos 73 minutos e ainda teve tempo para bisar. O primeiro golo foi de grande penalidade, que ele próprio conquistou, aos 90 minutos, e o segundo na sequência de uma excelente jogada coletiva e uma notável assistência do compatriota Malcom (90+2m)

Com este resultado, o Al Hilal está em segundo lugar, com 68 pontos. O Al Orubah está em 16.º, com 30.

De notar que neste momento faltam três jornadas para o final da temporada e o Al Ittihad lidera o campeonato com mais seis pontos. Em caso de derrota do Al Hilal, o Al Ittihad sagrava-se campeão, pois beneficia do confronto direto. Porém, o Al Ittihad precisa de apenas três pontos em três jogos para levantar o troféu.