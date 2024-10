Pode acontecer, esta segunda-feira, o regresso oficial de Neymar aos relvados, depois de um ano parado, a contas com uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

A confirmação foi dada pelo próprio Al Hilal, que através das redes sociais partilhou um vídeo com o internacional brasileiro e a seguinte descrição: «O Al Hilal está feliz por anunciar que o Neymar está convocado para a deslocação ao reduto do Al Ain».

Recorde-se que o jogo entre as duas equipas acontece a 21 de outubro e tem início marcado para as 17h.

Veja aqui o vídeo do Al Hilal que confirma o regresso de Neymar: