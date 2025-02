Neymar deixou recentemente o Al Hilal, regressando ao Santos (clube de formação), e chegou mesmo a afirmar que ficou muito chateado com as palavras de Jorge Jesus, quando afirmou que o avançado não tinha condições para competir com os restantes jogadores do plantel.

Ora, em entrevista ao Canal 11, o técnico português admitiu que Neymar foi o melhor jogador com quem já trabalhou e confessou mesmo que a saída do internacional brasileiro lhe custou, ainda por cima acreditando que o jogador deixou o clube chateado com o próprio Jorge Jesus.

«Não tive sorte nenhuma com o Neymar. Esteve 15 meses no Al Hilal, com uma lesão muito grave e que lhe tirou vários meses de competição. Foi o melhor jogador com quem trabalhei, em termos técnicos. Quando tem a bola ele faz coisas que eu ficava “como é que ele faz isto”. Bom profissional, bom amigo dos colegas e não tem nada de vedeta, é simples», admitiu.

«O que é facto é que as coisas não ligaram, sinto-me frustrado e penso o porquê de não ter conseguido que o Neymar desse certo no Al Hilal. São coisas que aconteceram, mas só podia sair daqui para o Brasil. Vai ajudar muito a seleção a ganhar o Mundial. Acho que ele saiu triste daqui, principalmente comigo. Custou-me, ainda hoje me custa, porque ele é um craque e um jogador fora da caixa», acrescentou.