O Al Hilal empatou este sábado a um golo frente ao Al Ittihad, treinado por Sérgio Conceição, numa partida a contar para a 23.ª jornada da liga saudita e viu o Al Nassr subir à liderança da classificação.

Com Rúben Neves do lado do Al Hilal e Danilo, do Al Ittihad, a equipa da casa não podia ter pedido melhor começo de jogo. Aos cinco minutos Malcom abriu o marcador finalizando um excelente contra-ataque. Apenas quatro minutos depois, Kadesh foi expulso e deixou a equipa de Sérgio Conceição com menos uma unidade.

No entanto, na segunda parte o Al Ittihad reagiu. Aos 53 minutos, Aouar conseguiu corresponder da melhor maneira ao cruzamento de Al Shanqiti e igualou a partida.

Com este resultado, o Al Hilal caiu para o segundo lugar, com 54 pontos e devido ao triunfo do Al Nassr que goleou o Al Hazem por 4-0. Por sua vez, o Al Ittihad está na sexta posição com 38 pontos conquistados.