VÍDEO: dupla ex-Benfica marca e Al Hilal sobe a líder na Arábia
Darwin e Marcos Leonardo decisivos na visita ao Damac de Armando Evangelista
O Al Hilal isolou-se na liderança do campeonato saudita depois de vencer na visita ao Damac de Armando Evangelista, na tarde deste domingo, em encontro da 13.ª jornada (2-0). Nos visitantes, Rúben Neves, Darwin Núñez e Marcos Leonardo foram titulares, enquanto João Cancelo não constou da convocatória de Simone Inzaghi.
O nulo foi desfeito aos 35 minutos, quando Darwin Núñez apontou o quinto golo no campeonato. Entre trocas, Marcos Leonardo resolveu a contenda aos 53 minutos, alcançando o sétimo golo na prova.
Desta forma, a turma de Simone Inzaghi subiu à liderança isolada e invicta, com 32 pontos, um de vantagem sobre o Al Nassr (2.º). Na quinta-feira, às 14h55, há receção ao Al Hazem (11.º), equipa do guarda-redes Bruno Varela e do avançado Fábio Martins.
Quanto ao Damac, o grupo de Armando Evangelista é 14.º classificado, com 9 pontos, um de vantagem sobre a zona de despromoção. Depois de regressar às derrotas, esta equipa aponta à visita ao Al Khaleej (9.º), na sexta-feira (13h30).