O Al Hilal de Rúben Neves e João Cancelo (lesionado) empatou esta sexta-feira no terreno do Al Ahli, por 3-3, em jogo referente à terceira jornada do campeonato saudita.

A equipa visitante até entrou melhor e ao intervalo já vencia por 3-0, mas viu os três pontos fugirem e permitiu a igualdade já em tempo de compensação.

Theo Hernández (12m) e Malcom (24m e 41m) marcaram os golos do Al Hilal. O ex-Benfica Darwin Núñez assistiu para o 2-0. No lado do Al Ahli, Ivan Toney bisou (78m e 87) e Demiral selou o marcador, aos 90+1 minutos.

Com este resultado, ambas as equipas seguem com cinco pontos.

O Al Fayha de Pedro Emanuel empatou na receção ao Al Shabab, por 0-0. A equipa do técnico português soma uma vitória, um empate e uma derrota até ao momento.

No outro jogo desta sexta-feira, o Al Qadisiya bateu o Al Khaleej por 2-1.

Retegui abriu a contagem ainda na primeira parte, aos 10 minutos. O empate do Al Khaleej apareceu já perto do fim, aos 78 minutos, com Joshua King a entrar em ação. Porém, Abdullah Al Salem não deu o jogo por terminado e resgatou os três pontos aos 90+1 minutos.

O português Pedro Rebocho foi titular e totalista no lado do Al Khaleej.

No que toca à classificação, o Al Qadisiya segue em primeiro lugar, com sete pontos, mas mais um jogo que o Al Nassr e que o Al Ittihad.