Depois do empate a um golo na estreia como técnico do Al Ittihad, Sérgio Conceição recebeu o Al Hilal no grande clássico do futebol saudita e voltou a não ser feliz.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

O primeiro tempo ficou marcado por diversas oportunidades, de parte a parte, e o que é certo é que as equipas regressaram aos balneários com uma vantagem mínima do Al Hilal, graças a um autogolo de Doumbia.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola desviou no jogador do Al Ittihad e entrou na baliza, sendo que Darwin até começou por festejar o golo, mas as repetições esclareceram as dúvidas.

Ora, o cenário mudou e de que maneira no segundo tempo e o conjunto de Simone Inzaghi tomou conta das operações, tendo resultado no ampliar do resultado. Ruben Neves já tinha estado envolvido no lance do 1-0 e voltou a destacar-se dos demais, muito graças ao pontapé de meia-distância que resultou num valente «frango».

O guarda-redes do Al Ittihad largou a bola para o lado esquerdo e Marcos Leonardo apareceu no sítio certo para finalizar e deixar, certamente, Sérgio Conceição de mãos na cabeça, face ao que tinha acabado de acontecer.

Nas bancadas, os adeptos nunca deixaram de apoiar a formação de Jeddah, mas as ideias do Al Ittihad não surgiam como o técnico português certamente quereria. Karim Benzema ainda tentou dar o mote para uma resposta à desvantagem por dois golos, mas o pontapé rasteiro que enviou à baliza de Bono saiu ligeiramente ao lado.

Dentro dos minutos finais, Darwin ainda ficou perto de colocar o nome na lista de marcadores e chegou mesmo a festejar o 3-0 a favor do Al Hilal, mas estava em posição irregular no momento do passe de Milinkovic-Savic.

Este resultado mantém o Al Hilal no terceiro lugar da Liga Saudita, a um ponto de Al Taawon e Al Nassr, sendo que o conjunto de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus ainda vai jogar nesta jornada. Quanto ao Al Ittihad, campeão em título, ocupa a sétima posição, com apenas dez pontos.