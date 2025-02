O Al Hilal empatou a um golo na receção ao Al Riyadh, num jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Saudita.

Rúben Neves foi titular na formação da casa, enquanto João Cancelo não fez sequer parte das opções de Jorge Jesus para o encontro.

A primeira parte não correu de feição ao Al Hilal, que teve muitas dificuldades para criar perigo junto da baliza adversária. Do outro lado, uma aposta feroz no ataque à profundidade criou muitas dificuldades à defesa liderada por Bono, que aos 25 minutos podia ter visto o Al Riyadh chegar à vantagem.

Konaté ainda festejou o primeiro no encontro, mas estava em posição irregular na altura do cruzamento e o lance não contou. Não foi à primeira, mas sim à segunda, quando o mesmo Konaté recebeu a bola à entrada da área e rematou de pé direito para o fundo da baliza e sem qualquer hipótese para o guardião marroquino.

Ainda assim, o segundo tempo trouxe mudanças na equipa do Al Hilal, com a saída de Kaio César e mudanças no marcador. Depois de mais um golo anulado por fora de jogo ao Al Riyadh, os comandados de Jorge Jesus mostraram sangue frio e eficácia à frente da baliza.

Um passe sensacional de Rúben Neves deixou o capitão Al Dawsari na cara do golo e com um remate em arco restabeleceu a igualdade no resultado, para uma enorme explosão de alegria no Kingdom Arena.

A partir daqui os ânimos ficaram mais quentinhos, com cartões amarelos para ambos os lados e um penálti que começou por ser assinalado a favor do Al Hilal, mas acabou por ser revertido.

Com este resultado, os comandados de Jorge Jesus somam 48 pontos e podem ver o Al Ittihad fugir na liderança, caso vença o jogo desta jornada.