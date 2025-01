O Al Hilal recebeu e venceu o Al Okhdood por 4-0, num jogo em que Kaio César se estreou a marcar pela equipa de Jorge Jesus, no primeiro encontro em que foi utilizado.

Logo aos quatro minutos, o ex-V. Guimarães apareceu no sítio certo para finalizar uma jogada que teve início no pé esquerdo de Al Harbi, dando assim vantagem à equipa da casa no encontro.

Veja aqui o golo de Kaio César pelo Al Hilal:

Com os portugueses Rúben Neves e João Cancelo no onze inicial, o Al Hilal ampliou a vantagem aos 43 minutos, na sequência de um pontapé de livre sensacional de Milinkovic-Savic, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Ora, antes do apito do árbitro houve ainda tempo para mais um golo e de novo através de uma cara bem conhecida do futebol português. Depois de um cruzamento para o interior da área, Marcos Leonardo apareceu no sítio certo para fazer o terceiro.

Assista aqui ao golo de Marcos Leonardo:

Já na segunda parte, o Al Hilal chegou ao 4-0 e novamente por intermédio de Marcos Leonardo. Depois de um lance construído dentro da área, o guardião defendeu para a frente e o avançado brasileiro desviou para o fundo da baliza.

Veja aqui o «bis» de Marcos Leonardo:

Com este resultado, o Al Hilal assume a liderança da Liga saudita com 46 pontos, mais três do que o Al Ittihad, que tem menos um jogo realizado.