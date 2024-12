O Al Hilal venceu o Al Fayha por 2-0 num particular realizado esta segunda-feira e com um jogador em destaque.

Sem jogar desde novembro, quando se voltou a lesionar, Neymar regressou aos relvados da melhor forma e assinou um dos golos da formação orientada por Jorge Jesus. O segundo pontapé certeiro foi da autoria de Malcom, que fechou as contas do jogo, numa altura em que o Al Hilal já prepara o encontro com o Al Ittihad a contar para a Taça do Rei Saudita.

Veja aqui o golo de Neymar pelo Al Hilal: