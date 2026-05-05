Está viva a luta pelo título na Arábia Saudita. O Al Hilal deslocou-se até ao reduto do Al Khaleej e venceu por 2-1, num jogo marcado por um erro inacreditável de Pedro Rebocho que deixa os visitantes próximos do Al Nassr, líder da Liga Saudita.

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Rúben Neves foi titular no conjunto visitante, que teve um início de jogo com algum ascendente, mas viu o adversário colocar-se em vantagem no primeiro lance de perigo que criou.

Tudo começou num pontapé de canto algo caricato, já que a bola foi direta ao poste e acabou por sobrar para Joshua King. Solto de marcação e sem oposição, o avançado norueguês atirou de primeira para o fundo da baliza.

Este lance acabou por não alterar o rumo do encontro, com muita capacidade para ter bola e chegar a zonas mais avançadas do terreno. Ainda assim, as bolas paradas desempenharam um papel fundamental no resultado, que voltou a sofrer alterações à passagem da meia-hora de jogo. Rúben Neves bateu o pontapé de canto de forma exemplar e Milinkovic-Savic finalizou de cabeça para o 1-1.

Nota para o resultado que não sofreu alterações até ao intervalo, sendo que o segundo tempo trouxe um Al Khaleej mais atrevido, ainda que a melhor ocasião de golo tenha pertencido ao autor do golo do Al Hilal. Após um remate de Al Dawsari, o camisola 22 rematou para o fundo da baliza, mas estava em posição irregular no momento do passe e o golo foi anulado.

Ainda assim, a reviravolta no marcador acabou mesmo por chegar, ainda que de uma forma verdadeiramente inacreditável. Pedro Rebocho parecia ter o lance controlado, mas dentro da área acabou por atrasar a bola para o guarda-redes e oferecer o 2-1 a Sultan Mandash. A finalização é simples, mas o lateral português ficará certamente a pensar como cometeu um erro destes.

Veja aqui o segundo golo do Al Hilal:

A vitória deixa o Al Hilal com 77 pontos e a dois do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.