VÍDEO: Rúben Neves marca e dá vitória ao Al Hilal
Internacional português operou a reviravolta aos 88 minutos de grande penalidade
O Al Hilal venceu (2-1) o Al Fateh de José Gomes com golo de Rúben Neves já nos instantes finais da partida. Darwin Nunez, ex-Benfica, também fez o gosto ao pé.
Foi até a formação do Al Fateh, que contou com Jorge Fernandes de início, quem fez o primeiro da partida, através de uma grande penalidade marcada por Mourad Batna (9m). O Al Hilal respondeu ainda antes do intervalo com o tento certeiro de Darwin (26m).
O golo da vitória surgiu já nos instantes finais e com assinatura portuguesa. Rúben Neves assumiu a responsabilidade e deu o triunfo ao Al Hilal através de uma grande penalidade (88m).
Com esta vitória (2-1), o Al Hilal é segundo com 23 pontos. O Al Nassr - de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus - é primeiro com 24 pontos, sendo que ainda não jogou na presente jornada.