Esta segunda-feira, o Al Ittihad perdeu na deslocação ao reduto do Damac, por 2-1, e pode ver o Al Hilal fugir na liderança do campeonato saudita.

A disputar a 17.ª jornada da liga, o Damac orientado pelo português Nuno Almeida entrou melhor e aos 17 minutos já vencia, com golo de Georges-Kevin N'Koudou.

Ao cair do pano do primeiro tempo, o Al Ittihad empatou através de Karim Benzema.

O golo da vitória surgiu já para lá dos 90 minutos, com o relógio a marcar o quarto da compensação, com Georges-Kevin N'Koudou a completar o bis, outra vez assistido por Nicolae Stanciu.

O português Danilo Pereira foi titular e totalista pelo Al Ittihad. Aos 84 minutos teve um golo anulado.

Com este resultado, o Al Ittihad está em segundo lugar, com 43 pontos. O Al Hilal de Jorge Jesus joga esta segunda-feira, às 17h, e pode isolar-se na liderança. O Damac está em 10.º, com 21.