O Al Ittihad deslocou-se até ao reduto do Al Orubah e venceu por 2-0, assumindo assim, à condição, a liderança da Liga Saudita, com dois pontos de vantagem e um jogo a mais do que o Al Hilal.

Sem portugueses em campo de início, a equipa orientada por Álvaro Pacheco conseguiu dividir o jogo na primeira parte, mas aos 25 minutos acabou por sofrer o primeiro de dois golos, por intermédio de Al Shehri.

A fechar a primeira parte, uma lesão de Al Amri trouxe Danilo Pereira para o relvado. Ora, a vantagem mínima no marcador manteve-se até ao intervalo, sendo que foram precisos apenas sete minutos para ser desfeita. O árbitro assinalou grande penalidade a favor do Al Ittihad e Bergwijn encarregou-se de fazer o 2-0.

Esta foi a terceira derrota consecutiva para os comandados de Álvaro Pacheco, que ocupam a 12.ª posição, com apenas dez pontos somados e em risco de descerem na classificação.