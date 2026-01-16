O Al Ittihad, de Sérgio Conceição, perdeu esta sexta-feira frente ao Al Ettifaq por 1-0, em partida a contar para a 16.ª jornada do Campeonato saudita.

Danilo Pereira e Roger Fernandes foram titulares na equipa do técnico português e viram já no segundo tempo a equipa visitante chegar ao golo.

Na sequência de um contra-ataque, Al Ghannam rematou em arco e fez um grande golo que acabou por decidir o encontro.

Antes do final da partida, a tarefa que já era difícil para os homens de Conceição, ainda mais ficou quando o guarda-redes Rajkovic viu o cartão vermelho direto após ter cortado uma bola com a mão fora da área.

Com este resultado, o Al Ittihad volta a não vencer na Liga saudita e encontra-se na sexta posição com 27 pontos conquistados, mais dois que o Al Ettifaq, com 25, no sétimo lugar.