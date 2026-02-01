O Al Ittihad de Sérgio Conceição regressou às vitórias na Liga saudita. No confronto entre treinadores portugueses, a equipa do ex-FC Porto venceu (1-0) o Al Najma de Mário Silva.

Danilo Pereira e Roger Fernandes foram titulrae3s pelo Al Ittihad. Do lado do Al Najma, Guga, que concedeu recentemente uma entrevista ao Maisfutebol, saltou do banco para estrear-se com o novo clube.

O golo do triunfo foi marcado bastante cedo. Mahamadou Doumbia, médio do Mali, deu o triunfo à equipa de Conceição (4m). Com este triunfo (1-0), o Al Ittihad é sexto com 34 pontos. O Al Najma, por sua vez, está na 18.ª e última posição com cinco pontos.

No outro jogo, Al Fateh, de José Gomes, empatou (1-1) com o Al Hazm de Bruno Varela e Fábio Martins.

O guarda-redes ex-Benfica foi titular, já o avançado ex-Sp. Braga saltou do banco na segunda parte. Omar Al-Somah marcou o primeiro do encontro (42m) através de uma grande penalidade.

O golo do empate surgiu me tempo de compensação e com assinatura portuguesa. Jorge Fernandes, defesa ex-V. Guimarães, fez o golo que valeu um ponto (90+1m).

Com este empate (1-1), o Al Fateh é décimo com 22 pontos. Já o Al Hazm está em 12.º com 20 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga saudita.