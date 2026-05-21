Sérgio Conceição terminou a época no Al Ittihad com uma derrota expressiva diante do Al Qadisiya (5-1), ainda que tenha confirmado a presença na Liga dos Campeões da Ásia para a próxima temporada.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico português fez o rescaldo da época, marcada por muitas ausências de jogadores importantes e algumas situações em que é necessário «elevar o nível profissional» de todos no clube. Conceição destaca as dificuldades que a equipa passou, ainda que tenha cumprido um dos principais objetivos.

«É complicado de analisar este jogo e penso que é um pouco a imagem do que foi a época, no sentido de que tudo aquilo que podia correr menos bem, correu. Estou a lembrar-me dos dois golos seguidos, um penálti na minha opinião muito forçado, depois na retoma temos uma perda de bola e sofremos outro golo. São coisas por vezes inexplicáveis. Tivemos uma bola no poste, mais um penálti por marcar a nosso favor, são muitos episódios negativos e o que tinha de correr mal, correu», refere.

«Vocês sabem a época difícil que tivemos, a nível de estrutura, de equipa, de jogadores. Se olharmos ao jogo que fizemos contra esta mesma equipa na casa deles, onde fizemos um jogo muito competente, tinha o Benzema, o Bergwijn, o Fabinho, o Kanté… vejam a diferença. Isto é importante dizer. E a culpa não é de um, é de todos. E um clube só funciona dessa forma. E este ano, aquilo que eu vi aqui, além das muitas ausências de jogadores importantes, houve também situações onde temos todos de elevar o nível profissional. Houve muitos problemas, a todos os níveis, e mesmo assim conseguimos o acesso à Liga dos Campeões, onde o clube merece estar todos os anos», acrescenta o técnico.