Sérgio Conceição não teve papas na língua após a derrota do Al Ittihad no reduto do Al Nassr, por 2-0, e apontou dois erros ao árbitro, mais concretamente, dois penáltis que terão ficado por marcar a favor da sua equipa.

Na conferência após o encontro, o técnico destacou o encontro «muito competitivo», ainda que considere que a equipa de arbitragem não contribuiu de forma «positiva» para o desenrolar do mesmo. Recorde-se que Sadio Mané e Ângelo apontaram os golos do Al Nassr, já nos minutos finais.

«O jogo foi equilibrado, mas infelizmente a equipa de arbitragem não contribuiu de forma positiva para o desenrolar do mesmo. Tomaram decisões erradas que afetaram o resultado. Tivemos um penálti aos 12 minutos e aos 20 minutos, a bola bateu na mão do Ângelo. São duas más decisões do árbitro», começou por referir.

«Acho que quem percebe de futebol entende que foi um jogo muito competitivo. Foi um dos melhores jogos da minha equipa. Cometemos alguns erros, mas não afetaram o resultado do jogo. Estou aqui a comentar factos que aconteceram durante o jogo. Há dias em que as coisas não correm bem aos árbitros. Preparámos a equipa para defrontar um adversário forte e o nível de ambas as equipas foi semelhante», acrescentou.