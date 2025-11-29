Na ressaca da derrota na Champions da Ásia, o Al Ittihad de Sérgio Conceição venceu nos “quartos” da Taça, goleando o Al Shabab (4-1). Na tarde deste sábado, Danilo Pereira foi totalista, tal como Kanté, Fabinho, Roger Fernandes e Benzema.

Ainda que o avançado Hamdallah tenha inaugurado o marcador a favor dos forasteiros aos 14 minutos, o lateral Doumbia e Benzema operaram a reviravolta com golos aos 20 e 30 minutos, respetivamente. Na segunda parte, Benzema completou o hat-trick aos 84 e 87m, depois de o Al Shabab ver o 2-2 anulado por fora de jogo.

Aos 37 anos, Benzema leva 11 golos em 12 jogos, levando seis golos nas últimas três partidas.

Assim, a turma de Sérgio Conceição junta-se a Al Hilal, Al Ahli e Al Kholood nas meias-finais. O Al Ittihad é o detentor da Taça.